Арестованный бизнесмен Быков пойдет на выборы в Госдуму самовыдвиженцем

Арестованный красноярский предприниматель Анатолий Быков принял положительное решение по вопросу участия в предстоящих осенних выборах в Госдуму. Он намерен стать самовыдвиженцем от Дивногорского одномандатного округа, сообщил его адвокат Алексей Прохоров.

Ранее Анатолий Быков решил выяснить у красноярцев, заслуживает ли он поддержки в качестве самовыдвиженца. Решение предприниматель пообещал принять по итогам ответов жителей. Предполагалось, что решение будет положительным, если в его поддержку выскажутся около 28 тыс. красноярцев (это составляет примерно 0,5% подписей).

«Уверен, что в работе по выдвижению моей кандидатуры на выборы мы столкнемся с беспрецедентными препятствиями, которые будут искусственно создаваться из-за боязни действующей власти, но считаю, что, во-первых, вместе мы все преодолеем, во-вторых, я хочу показать, как в нашем правовом демократическом государстве работает наша Конституция и реализуется выборное законодательство, в котором черным по белому закреплено право избирать и быть избранным»,— сообщается на странице политика в Instagram.

Анатолия Быкова арестовали весной 2020 года. Ему инкриминируют организацию нескольких заказных убийств (ст. 102 УК РСФСР и ст. 105 УК РФ), создание преступного сообщества (ст. 210) и другие тяжкие преступления. Он свою вину не признает. 12 апреля в суде пройдет отбор присяжных, которые будут рассматривать его дело, сейчас предприниматель находится в СИЗО.

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Согласно закону о выборах депутатов Госдумы, не имеет право избираться и быть избранным кандидат, признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда, а также если он имеет иностранное гражданство либо вид на жительство, осужден за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и на день голосования имеет непогашенную судимость или был осужден за преступление экстремистской направленности. Ранее адвокат Анатолия Быкова Алексей Прохоров отмечал, что закон не запрещает лицам, находящимся в статусе обвиняемого, подозреваемого или подсудимого, реализовывать избирательное право.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре. Сроком на пять лет изберутся 450 депутатов: 225 по одномандатным округам, остальные — по партспискам.

О намерении Анатолия Быкова баллотироваться в Госдуму читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Изолятор временного выдвижения».

Юлия Сасевич, Новосибирск