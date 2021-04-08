Только лучшие гены

Неизлечимые заболевания, передающиеся по наследству,— риск, от которого не застрахована ни одна пара, готовящаяся к рождению ребенка. Зачастую даже в тех семьях, где все, на первый взгляд, благополучно, родители в целом здоровы, у них нет неблагоприятной наследственности, может родиться ребенок с тяжелыми генетическими заболеваниями. С чем это может быть связано?
Помимо очевидных причин, таких как наличие истории неизлечимых наследственных заболеваний в семейном анамнезе, большое влияние на состояние здоровья будущего ребенка оказывает также возраст родителей. Согласно статистике, в тех парах, где возраст будущей матери превышает 35 лет, а возраст отца — 40 лет, риск рождения ребенка с генетическими патологиями с течением времени увеличивается в геометрической прогрессии. Ученые подсчитали, что у женщин старше 42 лет более 30% всех зачатий имеют отклонения в генетике эмбрионов. В числе отклонений такие неприятные болезни, как синдром Дауна, которой страдает каждый из 800 родившихся в мире детей, синдром Эдвардса (он встречается у одного из 3000 новорожденных), синдром Патау (наблюдается у одного ребенка из 7000). Каждое из этих заболеваний неизлечимо, все они мешают ребенку нормально расти и развиваться, доставляют множество проблем всей семье.
И если раньше будущим мамам приходилось просто полагаться на удачу и надеяться на благоприятный исход, то в последние десятилетия медицинская наука и практика продвинулись далеко вперед. Современные диагностические методы позволяют с большой долей вероятности на самых ранних сроках беременности определить возможные риски для состояния здоровья будущего ребенка.
Хороший пример — неинвазивный пренатальный тест (НИПТ), наиболее прогрессивный и самый точный из известных на сегодняшний день тестов подобного рода, точность которого достигает 99%. В рамках этого теста проводится исследование хромосомного набора плода по его ДНК, которую можно выделить из крови будущей матери. Тест проводится однократно на ранних сроках беременности (от 10 недель) и всего один раз.
Процедура НИПТ достаточно проста и доступна абсолютно каждой паре. Чтобы ее пройти, пациентке необходимо однократно сдать кровь из вены для анализа. В Краснодарском крае и Республике Адыгея неинвазивное пренатальное тестирование делает сеть лабораторий CL, у которой более 120 филиалов в нашем регионе — они есть практически в каждом муниципалитете, только в одном Краснодаре их 40.
Получив образец крови будущей матери, лаборатория выделит из него ДНК ребенка, после чего будет проведен ее тщательный анализ. В результатах теста, которые будут готовы через 10 рабочих дней, будет указано заключение врача о том, есть ли у ребенка геномные патологии, грубые хромосомные заболевания. Тест подтвердит, обнаружены ли анеуплоидии (генетические сбои) у всех 23 пар хромосом плода или они отсутствуют. Тестирование поможет на самых ранних сроках беременности выявить, есть ли у будущего ребенка вероятность родиться с такими отклонениями, как синдромы Дауна, Эдвардса, Патау, Тернера, Клайнфельтера, Якобса и трисомия Х.
«Мы рекомендуем выполнять НИПТ всем без исключения пациенткам на самых ранних сроках. Статистика показывает, что совершенно не важно, естественным путем наступила беременность или в результате какой-либо вспомогательной репродуктивной технологии — процент хромосомных заболеваний во всех случаях одинаковый. Конечно же, в первую очередь мы советуем пройти НИПТ пациенткам старше 35 лет, тем, кто смог забеременеть после лечения бесплодия. В эту группу риска также входят пары, в семейной истории которых уже есть зафиксированные случаи генетических заболеваний,— рассказывает главный врач сети лабораторий CL Татьяна Асаад. — Так что лучше всего не сомневаться, а заранее обезопасить себя и будущего ребенка, пройдя тестирование на ранних сроках беременности».
Более подробную информация о НИПТ вы можете узнать
на сайте cl-lab.info или cl-genetic.ru
или по телефону горячей линии 8 800 222-58-97