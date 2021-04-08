Почему нет детей?

По статистике, в России от 15% до 18% семей по различным причинам не могут иметь детей. То есть примерно каждая шестая пара столкнулась с проблемой бесплодия — это довольно много. И далеко не всегда неспособность родить здорового ребенка — это исключительно вопрос состояния одной только репродуктивной системы женщины.



Главный врач клиники OXY‑центр, врач-гинеколог, репродуктолог Виола Скопец.

Научные достижения в области медицины и совершенствование методов диагностики в последние годы значительно расширили перечень заболеваний, которые могут стать причиной трудностей с возможностью зачать и выносить здорового ребенка, а также увеличили средний возраст потенциальных пациентов клиник, занимающихся вопросами репродукции.

«Если раньше к нам в клинику приходили здоровые женщины в возрасте до 35 лет, у которых было диагностировано бесплодие, то сегодня к нам очень часто обращаются пациенты, имеющие заболевания гормональной системы, в том числе такие серьезные, как сахарный диабет, проблемы с сердечно-­сосудистой и иммунной системами, свертываемостью крови. И, как правило, это уже более взрослые пациенты, их возраст — старше 35 лет»,— рассказывает главный врач клиники OXY-центр, врач-гинеколог, репродуктолог Виола Скопец.

По словам доктора, перечисленные заболевания — чаще всего проблема не только женщины, а обоих супругов. В таком случае для диагностики причин бесплодия недостаточно обследования только у одного акушера-­гинеколога или уролога, которые имеют опыт работы по направлению репродукции. Поэтому в OXY-центре парам обычно рекомендуют обратиться к услугам целого консилиума врачей, всей мультидисциплинарной команды клиники. В нее, помимо гинеколога и уролога, обязательно входят также врач-генетик (даже если у пары уже есть здоровые дети), эндокринолог, гематолог и терапевт. В особенности это важно для тех семей, которые выбрали для себя такой способ решения проблемы бесплодия, как процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), более известный как «зачатие в пробирке».

Далеко не всегда неспособность родить здорового ребенка – это исключительно вопрос состояния одной только репродуктивной системы женщины

Известно, что даже при качественном выполнении процедуры с привлечением лучших материалов, сред, квалифицированных специалистов, средняя эффективность ЭКО составляет 40–50% успешных циклов от общего количества всех проведенных процедур. Для каждой конкретной пары этот показатель может быть еще меньше. Чтобы увеличить вероятность успешного исхода программы и обеспечить конкретной паре большую уверенность в том, что она поможет им стать счастливыми родителями, в клинике OXY-центр рекомендуют предварительно выполнить обязательную комплексную оценку состояния здоровья партнеров и выбрать самую лучшую в каждом конкретном случае тактику ведения программы ЭКО. За это в клинике отвечает профессиональная команда эмбриологов.

Весь комплекс подготовительных тестов, исследований и программ будет включен в состав единого диагностического пакета, который запустится в самое ближайшее время. В него будет входить не только обязательное в этом случае обследование, но также и дополнительная диагностика по тем заболеваниям, которые часто приводят к бесплодию или могут являться основными причинами неудачных попыток ЭКО.

Только после того, как будет выявлена полная картина состояния здоровья пары, начнется второй этап программы: подготовка и индукция овуляции методом медикаментозной стимуляции яичников, который длится от 12 до 17 дней. В результате него появляются яйцеклетки, способные к полноценному оплодотворению, которые изымаются для проведения следующего этапа — оплодотворения и культивирования.

OXY-центре парам обычно рекомендуют обратиться к услугам целого консилиума врачей, всей мультидисциплинарной команды клиники. В нее, помимо гинеколога и уролога, обязательно входят также врач-генетик (даже если у пары уже есть здоровые дети), эндокринолог, гематолог и терапевт

Из полученных в результате процедуры экстракорпорального оплодотворения и выращенных до определенной стадии деления клеток под постоянным контролем медиков будут отбираться самые лучшие, здоровые и жизнестойкие эмбрионы. Они проходят генетическое тестирование, которое подтверждает отсутствие у будущего ребенка тяжелых хромосомных нарушений, чреватых неизлечимыми болезнями и отклонениями в развитии. Особенно он важен для возрастных супругов — у детей, которые зачаты женщинами старше 35 и мужчинами старше 40 лет, риск появления генетических отклонений гораздо больше, чем у молодых пар. И только после того, как здоровье эмбрионов подтверждено, они переносятся в полость матки для дальнейшего естественного вынашивания.

«Задача у нас одна — это рождение здоровых детей,— заключает Виола Викторовна. — Мы считаем, что полное качественное обследование здоровья каждого супруга, качественное лечение на этапе подготовки к программе, в самой программе ЭКО, а также выбор оптимального метода оплодотворения и перенос эмбриона к подготовленной пациентке значительно увеличит процент наступления беременности и повысит вероятность появления крепких, здоровых, красивых малышей».