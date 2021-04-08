К ярославскому омбудсмену за год обратились более 2.4 тысячи человек

За 2020 год к уполномоченному по правам человека Ярославской области поступило более 2.4 тыс. обращений. Об этом сообщил сегодня, 8 апреля уполномоченный Сергей Бабуркин на пресс-конференции, которая была посвящена ситуации с правами человека в Ярославской области по данным за 2020 год. На пресс-конференции региональный омбудсмен также представил свой ежегодный доклад о положении с правами человека в регионе.

По словам Сергея Бабуркина, большая часть обращений поступила от работающих граждан и пенсионеров. Более 280 заявителей жаловались на нарушение своих прав со стороны органов местного самоуправления.

По данным уполномоченного, в сфере защиты личных и политических прав более 43% обращений связано с правом на доступ к информации и с обращениями в органы государственной власти и СМИ.

Дарья Сабаева