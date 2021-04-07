На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 104 человек

За минувшие сутки в Краснодарском крае коронавирусная инфекция выявлена у 104 человек в возрасте от 1 года до 89 лет, сообщили 7 апреля в региональном оперштабе. Общее количество выявленных случаев COVID-19 достигло 43 122.

В тройке городов-лидеров по суточному приросту коронавируса находятся Краснодар (28), Сочи (13) и Новороссийск (11).

Девять новых пациентов зафиксировано в Приморско-Ахтарском районе, семь – в Белореченском, пять – в Геленджике. В Тихорецком районе заболели четыре человека, по три – в Усть-Лабинском и Армавире. В Анапе, Кореновском, Выселковском, Динском, Крыловском, Отрадненском и Павловском районах - по два новых заболевших. В Горячем Ключе, Апшеронском, Туапсинском, Кавказском, Северском, Тбилисском и Мостовском районах - по одному.

За весь период пандемии на Кубани выздоровели 37 878 жителей. Не удалось спасти 2 404 человека. В настоящий момент в стационарах лечатся 1 306 пациентов, амбулаторно – 1534. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 68 жителей Кубани, один человек – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 759,8.

По данным на 6 апреля 2021 года в Краснодарском крае выявили 107 заболевших коронавирусной инфекцией.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в настоящий момент 224,6 тыс. человек на Кубани сделали прививку от коронавируса двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Информация размещена на сайте регионального опершатаба по борьбе с COVID-19. По данным Краснодарстата, население Кубани составляет 5,6 млн человек. Соответственно прививку получили около 4% жителей.

Наталья Решетняк