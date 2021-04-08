Воронежскому КБХА не удалось отсудить 209 млн рублей у подрядчика в кассации

АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, входит в НПО «Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос») не смогло оспорить в кассациии решение арбитражного суда Московской области и поддержавшего его Десятого арбитражного апелляционного суда, отказавших во взыскании 209,9 млн руб. с подмосковного АО «Промэлектромонтаж-СТН». Согласно постановлению, арбитражный суд Московского округа оставил жалобу КБХА без удовлетворения. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Напомним, КБХА пыталось взыскать в «Промэлектромонтажа-СТН» неустойку за работы по реконструкции помещений, выполненной несколько лет назад. Основанием решения стал пропуск срока исковой давности. При этом само помещение и оборудование, смонтированное строительной компанией, эксплуатируются КБХА уже около пяти лет, поясняли ранее в «Промэлектромонтаж-СТН». Однако заказчик не может ввести объекты в эксплуатацию и сдать работы Ростехнадзору. Получив решение суда о возмещении неустоек за несдачу объектов в пользу «Роскосмоса», КБХА попыталось «переложить возмещение убытков на генподрядчика», рассказывал ранее представитель ответчика.

По этой же причине КБХА подавал к «Промэлектромонтаж-СТН» еще два иска, на 51,5 и 116 млн руб. Эти дела также проиграны КБХА в трех инстанциях. Отметим, что сам «Промэлектромонтаж-СТН» проходит сейчас через процедуру банкротства, в конце февраля в отношении него введена процедура конкурсного производства.

О том, как начинался спор, читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «КБХА взялось за старое».

Мария Старикова