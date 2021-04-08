СКР подозревает чиновников минздрава Башкирии в халатности при расследовании смерти врача

СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц регионального министерства здравоохранения и Роспотребнадзора республики при расследовании обстоятельств смерти врача уфимской выездной бригады скорой помощи Елены Гайнулловой. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

Как ранее писал "Ъ-Уфа", Елена Гайнуллова умерла 15 января в ковид-отделении ГКБ №8 Уфы, куда была госпитализирована за неделю до смерти. В больнице ей посмертно диагностировали профессиональное заболевание — «новая коронавирусная инфекция». Однако региональное управление Роспотребнадзора и уфимский Институт профзаболеваний, устанавливавшие обстоятельства смерти, пришли к выводу, что между заражением врача и ее профессиональной деятельностью нет причинно-следственной связи, пациенты, от которых она могла заразиться, не установлены. В заключении Роспотребнадзора отмечалось, что врача обеспечили необходимыми средствами индивидуальной защиты и проинструктировали по работе с коронавирусными пациентами. На этом основании Фонд социального страхования отказал родственникам врача в страховых выплатах.

После обращения независимого медицинского профсоюза «Действие» в прокуратуру, Роспотребнадзор провел повторное расследование и подтвердил, что Елена Гайнуллина заразилась на работе. Сегодня семья врача должна получить положенные выплаты.

В СКР по Башкирии заявили, что следствие, изучив медицинские документы, подтвердило, что в первом расследовании, проведенном Роспотребнадзором, «не все обстоятельства заражения врача были надлежащим образом учтены и исследованы», несмотря на то, что информация о ее контактах с инфицированными пациентами в управлении была.

Анна Соколова