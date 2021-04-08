08 апреля, четверг
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Фото: Audi

Audi анонсировала серийный электромобиль Q4 e-tron

Компания Audi анонсировала серийный электромобиль Q4 e-tron, премьера которого состоится в 2021 году.

Официальной информации о новинке нет, но ранее немецкий автопроизводитель раскрыл интерьер новой модели и показал предсерийный электромобиль в камуфляже. По дизайну серийный Audi Q4 e-tron будет практически полностью повторять показанный в 2019 году одноименный концепт-кар.

Премьера серийного Audi Q4 e-tron состоится в апреле 2021 года. Новый электрический кроссовер представят 14 апреля в рамках онлайн-презентации.

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