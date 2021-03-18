Audi раскрыла интерьер нового электрокроссовера Q4 e-tron

Audi Q4 e-tron. Фото: Audi

Audi Q4 e-tron. Фото: Audi

Audi Q4 e-tron. Фото: Audi

Кузов модели пока скрыт камуфляжем, но в целом серийный вариант электромобиля повторяет показанный в 2019 году одноименный концепт-кар Audi Q4 e-tron. Интерьер также почти не изменился в сравнении с прототипом и будет одним из самых футуристичных салонов в линейке моделей немецкой марки.

Q4 e-tron получит 10,2-дюймовую цифровую панель приборов, мультимедиа cистему с тачскрином на 10,1 или 11,6 дюйма и голосовым управлением, проекционный дисплей с дополненной реальностью. На руле появятся сенсорные клавиши с поддержкой свайпов, а центральная консоль получит двухуровневую архитектуру — вверху будут элементы управления трансмиссией и другие кнопки, а внизу разместится беспроводная зарядка для смартфона.

Особенностью модели станет блок AR Creator, работающий с дополненной реальностью. Новый модуль, для которого потребовалось написать более 600 тыс. строк кода, сможет подстраивать виртуальные изображения под окружающую обстановку с учетом изменений окружения и движения самого электромобиля.

Премьера серийного Audi Q4 e-tron состоится в апреле 2021 года. Тогда же станут известны и технические характеристики нового электрического кроссовера марки.