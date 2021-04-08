64% уволенных жителей СЗФО не получили помощи от работодателя

64% уволенных жителей СЗФО не получили помощь от работодателя, 12% получили хорошие рекомендации, а 10% респондентов сообщили, что им была предложена работа в другом регионе или подразделении компании. Об этом говорится в исследовании hh.ru, подготовленном на основе опроса.

48% опрошенных петербуржцев заявили, что они были уволены по инициативе работодателя. Среди жителей СЗФО этот показатель ниже, 38%. Примечательно, что 45% опрошенных, получивших помощь от компании при уходе, сообщили, что если бы им предложили вернуться то они с радостью согласились. Среди тех, кто получил расчет без помощи, вернуться на прежнее место работы готовы только 24% опрошенных жителей СЗФО.

Добавим, что самой частой официальной причиной увольнения стало сокращение в связи с внутренней реструктуризацией компании. Кроме того, участники опроса назвали в качестве причин родственные связи и длительные больничные. Еще одной достаточно часто встречающейся причиной увольнения в 2021 году стала ликвидация организаций.

Напомним, что в Петербурге официально зарегистрировано 49,6 тыс. безработных. До пандемии в городе было зарегистрировано 10-15 тыс.безработных.