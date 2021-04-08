В Свердловской области выявили 125 новых случаев COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки было зарегистрировано 125 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще семь пациентов скончались. Об этом сообщил источник “Ъ-Урал”.

Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 диагностировали у 83 672 человек, более 76,8 тыс. пациентов выздоровели, еще 2 798 больных скончались.

Напомним, во вторник в Свердловской области был зарегистрирован первый случай заражения британским штаммом коронавируса. Женщина вернулась в Екатеринбург из Турции в конце марта, сейчас она госпитализирована в мельцеровский бокс инфекционного отделения ГКБ №40. Кроме того, в регионе продолжает идти массовая вакцинация от COVID-19. Так, с начала прививочной кампании вакцинацию завершили более 168,7 тыс. человек.