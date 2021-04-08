Пермские нефтяники установят новые электростанции отечественного производства

Нефтяники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» провели испытания микротурбинной электростанции АГ100С мощностью 100 кВт совместного производства российских компаний «ЭлектроСистемы» и «Калужский двигатель». В течение трех месяцев газотурбинная установка проходила «обкатку» на нефтегазосборном пункте Сыповского нефтяного месторождения в Уинском муниципальном округе Прикамья, и показала хорошие результаты. В связи с этим принято решение о внедрении таких электростанций на объектах предприятия.

Кроме этого, запланированы промышленные испытания установки данного типа мощностью 200 кВт на одной из дожимных насосных станций Полазненского нефтяного месторождения.

Микротурбинные электростанции серии АГ работают на неочищенном попутном нефтяном газе и вырабатывают трехфазный переменный ток напряжением 400 В и частотой 50 Гц, а также тепловую энергию для обеспечения процесса нефтедобычи. Они могут использоваться на мелких нефтяных месторождениях, с которых затруднена или экономически нецелесообразна промышленная транспортировка попутного нефтяного газа.

Отечественные микротурбинные электростанции должны прийти на смену аналогичным установкам американской фирмы Capstonе, использующимся на объектах Группы «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» с 2009 года. Как и их предшественники, они поставляются в блочно-контейнерном климатическом исполнении, и могут содержать в своей «начинке», в зависимости от потребностей, от одного до нескольких микротурбинных модулей.

Первая в Прикамье микротурбинная электростанция мощностью 130 кВт была запущена на территории установки предварительного сброса воды (УПСВ) «Шемети» «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Без специальной системы подготовки и соответствующих дополнительных затрат она утилизировала весь попутный газ Шеметинского месторождения – около 500 тыс. м3 в год.

Кроме микротурбинных электростанций, на технологических объектах «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» широко используются системы генерации большой мощности, созданные на основе газотурбинных установок пермского предприятия «ОДК-Авиадвигатель». Последняя из них, суммарной мощностью 16 МВт, введена в эксплуатацию в прошлом году в Соликамском городском округе Пермского края. Вырабатываемую ею энергию нефтяники направляют на собственные нужды и в «Россети». Поставки электроэнергии во внешнюю сеть позволяют закрыть до 2% от общего потребления Березниковско-Соликамского энергоузла.

«Тренд на импортозамещение способствует росту эффективности научно-производственной кооперации промышленных предприятий. Результатом является решение непростых задач – облегчения физического труда людей на производстве и создания новых рабочих мест. Например, для обслуживания электростанции, введенной в эксплуатацию в Соликамском округе, потребовалось создать 30 новых рабочих мест. Это выгодно и жителям, и предприятиям, и краю», – отметил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.