Суд взыскал с владельца банкротящегося «Сибавтобана» 93,6 млн рублей дивидендов в пользу компании

Арбитражный суд Новосибирской области взыскал с владельца ООО «Сибавтобан» Андрея Мороцкого 93,6 млн руб. в пользу компании. Решение принято по итогам рассмотрения заявления конкурсного управляющего «Сибавтобана» Дмитрия Шипоква, который потребовал признать недействительными сделки по перечислению в пользу Андрей Мороцкого дивидендов за 2014 и 2015 годы. Сделки, как указывает управляющий, были совершены в период с ноября 2017 по декабрь 2018 года. «На дату принятия решений о выплате Андрею Мороцкому дивидендов (а равно и на дату их выплаты) у ООО «Сибавтобан» имелись неисполненные обязательства перед кредиторами. Должник совершил просрочку и прекращение исполнения обязательств, что свидетельствует о его неплатежеспособности»,— говорится в материалах дела.

Конкурсный управляющий посчитал, что такие сделки причинили вред кредиторам компании. Суд эти выводы поддержал.

«Сибавтобан» признан банкротом в мае 2020 года. В реестр требований компании на тот момент были включены долги на сумму более 822 млн руб. ООО «Сибавтобан» более 20 лет работало на дорожно-строительном рынке Сибири. В портфеле компании: строительстве Бугринского моста, Северного и Восточного обходов в Новосибирске, автодорог Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, Новосибирск — Павлодар и др.

Подробнее о том, как в «Сибавтобане» ввели наблюдение, — в материале “Ъ-Сибирь” «Банкротство в обход Симферополя».

Оксана Павлова