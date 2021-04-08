ЖИФ «Ключ» награжден Золотым сертификатом соответствия

Жилищно-инвестиционный фонд «Ключ» награжден Золотым сертификатом соответствия Союза строительных компаний Урала и Сибири (СРО) за 2020 год.

ЖИФ «Ключ» был создан в 1995 году Магнитогорским металлургическим комбинатом с целью развития жилищного строительства для работников компании. Все эти годы «Ключ» выполняет социальный заказ ММК в рамках долгосрочной жилищной программы комбината «Доступное жилье – металлургам Магнитки». За два с половиной десятилетия был построен, по сути, небольшой город с десятками домов – несколько микрорайонов и малоэтажных поселков общей площадью застройки свыше 355 тысяч квадратных метров.

Необходимо отметить, что качественное жилье в кирпичных домах «под ключ» обходится работникам Группы ММК значительно дешевле, чем аналогичное жилье на рынке Магнитогорска. Стоимость квартир от ЖИФ «Ключ» на 10-15 % ниже стоимости жилья, вводимого другими городскими застройщиками. Еще одно немаловажное преимущество - использование в строительстве более качественных материалов, комфортная организация дворового пространства, озелененная территория.

В договорах купли-продажи прописывается пятилетняя гарантия на конструктивные элементы здания и три года на инженерные системы. В течение первого года эксплуатации по обращениям покупателей специалисты ЖИФ «Ключ» проводят регулировку окон и дверей, настройку работы газового оборудования, устраняют замечания при приемке квартиры.

Условия оплаты нового жилья позволяют переехать в квартиру с чистовой отделкой при частичной оплате и не перебиваться на съемных квартирах. Оставшуюся сумму работник ПАО «ММК» вносит в течение двух месяцев. За это время он может или продать свое прежнее жилье, или оформить ипотечный кредит. Молодые рабочие – участники конкурсов профессионального мастерства и научно-технических конференций - имеют возможность получить целевую субсидию от ПАО «ММК». Для этого нужно обратиться в свой цехком и в группу социальных программ комбината.

В 2019 году ЖИФ «Ключ» завершил строительство жилищного комплекса «Ключевской», расположенного в поселке «Соты». Комплекс состоит из девяти домов. Все двухэтажные блокированные дома этого жилого комплекса состоят из четырех двухуровневых квартир площадью 130 квадратных метров с гаражом. В каждой квартире - газовый котел для отопления и подготовки горячей воды, в стенах установлены приточные воздушные клапаны с возможностью регулировки. Выполнены работы под чистовую отделку, чтобы работники имели возможность оформить интерьер квартиры по собственному желанию.

В настоящее время фонд готовится к освоению первой очереди нового жилого комплекса «Ключевой» в поселке «Княжево» по шоссе Западное для более чем 140 семей работников ПАО «ММК». Проект строительства включает в себя применение эффективных инженерных решений, что позволит снизить стоимость коммунальных услуг. В каждой квартире будет так же установлено газовое оборудование, которое обеспечит возможность индивидуального регулирования температуры отопления и горячей воды, климатический воздушный приточный клапан для естественной циркуляции воздуха в квартире круглый год, а закрытая территория и благоустроенный двор позволят работникам ПАО «ММК» и их семьям комфортно проводить свободное время.

Высокие требования, предъявляемые к организации строительного процесса, к качеству используемых материалов и выполнению работ, позволяют ЖИФ «Ключ» находиться в числе фаворитов рынка и регулярно становиться призером конкурсов, проводимых СРО «Союз строительных компаний Сибири и Урала». Не стал исключением и прошлый год. За выполнение требований, предъявляемых к членству в СРО, ЖИФ «Ключ» получил «Золотой сертификат соответствия».

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»