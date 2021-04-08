Больше четырех тысяч гаражных боксов в Екатеринбурге попадает под «гаражную амнистию»

В Екатеринбурге выявлено 4407 гаражных боксов, которые попадают под новый закон о «гражаной амнистии». Как рассказали Ъ-Урал” в пресс-службе администрации Екатеринбурга, такое количество было выявлено мобильными группами за три последних года. По данным мэрии, владельцы этих гаражей используют земельные участки без оформленных документов и бесплатно.

5 апреля Владимир Путин подписал закон об урегулировании прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они находятся. Закон действует в отношении объектов, построенных до 30 декабря 2004 года. Тогда в России начал действовать новый Градостроительный кодекс. Под амнистию не попадают объекты, в которых ведется предпринимательская деятельность — ремонт или мойка машин. Не получится амнистировать гаражи в многоквартирных домах и объектах коммерческого назначения, а также под землей. Также законопроект не затрагивает «гаражи-ракушки» и объекты, признанные самовольными постройками. Закон вступит в силу 1 сентября и рассчитан на пять лет.

Согласно закону, владельцы гаражей с неоформленными документами на землю и сам бокс смогут оформить их в упрощенном порядке и бесплатно. Но по мнению президента Федерации автовладельцев России Максима Едрышова, для екатеринбургских автовладельцев этот закон уже не актуален.

«Все гаражи, которые хотели снести, снесли еще 10 лет назад, это была острая проблема “нулевых”. Хорошо, что сейчас можно что-то с этим сделать, но это уже не массовая проблема»,— рассказал “Ъ-Урал” господин Едрышов.

Подробнее об этом в материале — «Амнистию заводят за гаражи».

Мария Игнатова