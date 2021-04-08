На Кубани число личных банкротств в первом квартале 2021 года выросло на 79%

В Краснодарском крае в первом квартале 2021 года было опубликовано 2109 сообщений о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества. Это на 79,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает проект «Федресурс».

По числу персональных банкротств Кубань занимает третье место в России после Москвы (2224) и Московской области (2176). Наименьший показатель отмечен в Туве (26), Ингушетии (15) и Чечне (13). В целом, количество граждан (включая индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами в первом квартале 2021 года составило 40,6 тыс. человек, что на 81,5% больше, чем в годом ранее.

Кроме того, в январе-марте 2021 года на Кубани было инициировано 111 процедур внесудебного банкротства граждан (введена в сентябре 2020 года). Однако в связи с тем, что внесудебное банкротство длится шесть месяцев, по итогам первого квартала 2021 года, в регионе было завершено всего 22 таких процесса.

Руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин отметил, что расширение потребительского банкротства, инициированное самими должниками, естественный процесс в условиях, когда число потенциальных банкротов как минимум втрое превышает количество прошедших процедуру.

«Думаю, не ошибусь, если предположу, что население получает существенно больше кредитов (в штуках), чем компании. Поэтому хватает клиентов и на льготную ипотеку, и на реструктуризации, и на банкротство»,- прокомментировал он.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в 2020 году банкротами стали 5574 граждан. Это вдвое больше, чем годом ранее. В 2019 году число личных банкротств составляло 2745, всего в 2015-2020гг. банкротами на Кубани признали 11,7 тыс. человек. Таким образом, несостоятельными в регионе становились 98 человек на каждые 100 тыс. жителей.

Алексей Белянин