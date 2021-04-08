Свердловский облсуд рассмотрит апелляции по делам Роймана в начале мая

Свердловский обласной суд рассмотрит жалобы на решение Октябрьского райсуда Екатеринбурга, который оштрафовал бывшего главу города Евгения Ройзмана за участие в шествиях в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января. Как сообщила “Ъ-Урал” адвокат господина Роймана Юлия Федотова, заседания состоятся 4 и 6 мая в 11:45 и 14:00 соответственно.

Госпожа Фетодова рассказала, что намерена настаивать на отсутствии состава преступления, так как «никто не может ограничить свободу собраний». «Назначение штрафа в 20 тыс. руб. человеку, который впервые привлекается к административном ответственности, — это незаконно. Впервые всегда идут по минимальным санкциям, а здесь по максимальной, никак это не мотивируя. Уже можно думать о снижение суммы штрафов»,— отметила адвокат.

Она также подчеркнула, что второе решение по административному протоколу было вынесено сразу же после первого, в тот же день и тем же судьей. «Второе дело можно по процессуальным основаниям поломать»,— добавила Юлия Федотова.

Напомним, в конце марта Октябрьский районный суд дважды признал Евгения Ройзмана виновным в нарушении порядка проведения незаконных акций 23 и 31 января в поддержку Алексея Навального (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Политику вынесли штраф на общую сумму 40 тыс. руб.

Анастасия Реутова