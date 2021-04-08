Shopping Index в Краснодаре в первом квартале 2021 года снизился на 21%

В Краснодаре посещаемость торговых центров (Shopping Index) в первом квартале 2021 года снизилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом “Ъ-Кубань” сообщили в пресс-службе компании Watcom Group.

Несмотря на снижение показателей, аналитики отмечают, что динамика свидетельствует о восстановлении посещаемости торговых центров. «Восстановление идет благодаря положительному фону массовой вакцинации и уменьшению доли заболевших. Мы видим, что за месяц прирост трафика в Краснодаре значительный»,- заявил президент Watcom Роман Скороходов.

В целом по России показатели Shopping Index за первый квартал 2021 года в среднем ниже, чем за аналогичный период 2020 года на 24,1%. В Москве снижение показателей составило -23,1%.

Shopping Index – это система показателей посещаемости торговых центров и магазинов. Основной показатель системы – количество посетителей в среднем в день за отчетную неделю на 1 тыс. кв. м. коммерческой площади торговых объектов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в феврале 2021 года shopping Index в Краснодаре снизился на 26,6%.

Алексей Белянин