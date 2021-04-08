В Геленджике 3,4% населения получили вакцину от Covid-19

По данным на 7 апреля 2021 года порядка 4 тыс. жителей Геленджика привились двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Об этом рассказала и.о. главного врача городской поликлиники Любовь Кравцунова. По информации, администрации курорта численность населения по муниципальному образованию составляет порядка 116,9 тыс. человек. Таким образом, прививку получили порядка 3,4% жителей.

На сегодняшний день число привитых на курорте составляет 4020 человек. Первым компонентом вакцинировались 1187 человек, второй компонент поставили 2833 человека. За последние сутки вакцинировались порядка 200 человек.

Как писал “Ъ-Кубань”, на Кубани планируют увеличить количество прививок от коронавируса до 28 тыс. в сутки. Количество стационарных и мобильных пунктов вакцинации против коронавируса в крае увеличено до 239.

За минувшие сутки коронавирус на Кубани подтвердился (https://www.kommersant.ru/doc/4762057 ) у 104 человек. Общее количество выявленных случаев COVID-19 достигло 43 122. В тройке городов-лидеров по суточному приросту коронавируса находятся Краснодар (28), Сочи (13) и Новороссийск (11). Девять новых пациентов зафиксировано в Приморско-Ахтарском районе, семь – в Белореченском, пять – в Геленджике.

По данным на 6 апреля 2021 года прививку от коронавируса на Кубани поставили около 4% населения (224,6 тыс. человек). Всего регион поступило почти 311 тыс. доз вакцины «Спутник V».

Елена Зуева