Минтруд может разрешить женщинам работать авиамеханиками

Минтруд подготовил проект приказа об исключении профессий авиамехаников и инженеров по обслуживанию самолетов из списка запрещенных для женщин. Об этом говорится в ответе на запрос сенатора Инны Святенко, передает ТАСС.

«С целью актуализации и расшифровки некоторых пунктов перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, подготовлен проект приказа Минтруда, которым предусмотрено исключение подпункта "б" пункта 57 из данного перечня»,— говорится в документе. Этот подпункт включает в себя работы авиамехаником по планеру и двигателям, по приборам и электрооборудованию, радиооборудованию, парашютным и аварийно-спасательным средствам, по ГСМ, а также работу техником по крылу и инженером, который занимается техобслуживанием самолетов и вертолетов.

С 1 января вступил в силу обновленный перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин. В новом списке только 100 пунктов вместо 400. Теперь женщины могут стать машинистом электропоезда, боцманом или матросом на судне, водителем большегрузов.

Как обновили список запрещенных для женщин профессий, читайте в публикации “Ъ” «Рабочим запретам ограничили список».