Депутат Воронежской облдумы поборется за место в списке «Единой России» на выборах в Госдуму

Депутат Воронежской областной думы и совладелец завода по производству зерносушилок ООО «Агромиг» Артем Копылов зарегистрировался для участия в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Государственную думу. Он планирует побороться за место в партийном списке.

Кроме господина Копылова ни один депутат областной думы еще не подал документы на участие в праймериз. Напомним, что ранее источники “Ъ-Черноземье” в партии предупреждали, что на места в парламенте могут рассчитывать другие известные «списочники» — действующий депутат Госдумы Евгений Ревенко (зарегистрировался на праймериз) и фермер, депутат облдумы Александр Князев. В таком случае шансы господина Копылова на получение мандата парламентария Госдумы кажутся крайне невысокими.

Уроженцу Воронежа Артему Копылову 32 года. Он окончил Московский физико-технический институт. Во время учебы на последних курсах работал на кафедре Института ядерных исследований (ИЯИ РАН) младшим научным сотрудником, а также трудился в Бюро оборонных решений при Минобороны. После окончания института поступил в аспирантуру ИЯИ РАН. С 2016 года возглавлял завод зерносушилок ООО «Агромиг». С середины марта этого года не является его гендиректором, но ему также принадлежат 10% предприятия (остальное у его отца). В 2019-ом Артем Копылов стал лауреатом региональной премии Столля в категории «лучший бизнес-старт». В прошлом году прошел в областную думу по партсписку «Единой России».

Кто возглавит список воронежских единороссов на выборах в Госдуму, читайте в материале «Ъ».

Владимир Зоркий