ФК «Сочи» проиграл московскому «Локомотиву» в 1/4 Кубка России

Матч четвертьфинала Кубка России между командами ФК «Сочи» и «Локомотив» (Москва), проходивший 7 апреля на сочинском стадионе «Фишт», завершился проигрышем хозяев поля, счет встречи – 1:3 в пользу гостей.

Автором первого гола в ходе встречи стал нападающий «Локомотива» Федор Смолов, открывший счет на 44 минуте. Он же забросил второй мяч в ворота «леопардов» на 63-й минуте встречи. Разрыв в счете удалось сократить сочинскому игроку Артуру Юсупову, реализовавшему передачу Ибрагима Цаллагова на 70-й минуте игры. До конца основного времени матча ни одна команда не смогла провести результативную атаку на ворота соперника, и только в добавленное время, на 96-й минуте, после штрафного, который разыгрывали хозяева поля, третий гол «леопардам» забил Франсуа Камано.

В параллельном матче грозненский «Ахмат» минимально расправился с «Уфой» (1:0) и также вышел в полуфинал Кубка России.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, перед матчем сочинские власти ввели послабления режима повышенной готовности и разрешили увеличить до 50% заполняемость спортивных объектов в связи с послаблением режима. По данным мэрии курорта, специально для этого на трибунах стадиона «Фишт», вместимость которых составляет 45 тысяч, была изменена рассадка. Также возобновили работу в день матча кассы стадиона, где болельщики могли приобрести билеты.

Ольга Логинова