Матч «Сочи» - «Локомотив» проведут при 50-процентной заполняемости стадиона «Фишт»

Власти Сочи разрешили увеличить до 50% заполняемость спортивных объектов в связи с послаблением режима повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Первым спортивным событием, во время которого будут введены послабления, станет матч 1/4 финала Кубка России между ФК «Сочи» и московским «Локомотивом», который состоится 7 апреля 2021 года.

По данным мэрии курорта, специально для этого на трибунах стадиона «Фишт», вместимость которых составляет 45 тысяч, была изменена рассадка. Также возобновляют свою работу в день матча и кассы стадиона, где болельщики вновь смогут приобрести «живые» билеты.

«Все массовые мероприятия на курорте по-прежнему проходят при строгом соблюдении всех требований Роспотребнадзора. При нахождении на трибунах болельщики должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию», - заявил вице-мэр Сочи Владимир Морозов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 26 марта власти Краснодарского края продлили режим повышенности, действующий на территории региона с весны 2020 года, до 12 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

ФК «Сочи» в турнирной таблице Российской премьер-лиги занимает шестое место, имея в активе 40 очков.

Алексей Белянин