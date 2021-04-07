Талия Минуллина прибегла к танцу для привлечения иностранных инвесторов

Агентство инвестиционного развития Татарстана (АИР) сегодня разместило в YouTub 1,5-минутный ролик под названием Investor's best guiDANCE с танцующей руководителем ведомства Талией Минуллиной.

В ролике вип-менеджер некой Transcontinental Investments inc. отказывается подписать соглашение с АИР. Следуя по коридору, он видит в зеркале вместо своего отражения Талию Минуллину, которая повторяет его танцевальные движения. В итоге к танцу присоединяются еще по двое сотрудников с каждой стороны зеркала, а на лацкане пиджака потенциального инвестора появляется отражение значка Талии Минуллиной с надписью Invest in Tatarstan.

Ранее Талия Минуллина в рамках онлайн-конференции «Инвестиционная экосистема. Региональный аспект» говорила «Ъ-Казань», что в 2021 году в АИР «намерены задействовать все возможные ресурсы» для привлечения новых инвесторов, чтобы сохранить объемы инвестиций на уровне прошлого года.

По словам госпожи Минуллиной, инвестиции в основной капитал в Татарстане по итогам 2020 года составили 605,8 млрд руб., снизившись по сравнению с предыдущим годом на 8,9%. Объем частных инвестиций, по ее данным, упал на 11,3% и составил 544,2 млрд руб. «Прямые иностранные инвестиции уменьшаются. Даже зарубежные инвесторы инвестируют заемные средства»,— добавила госпожа Минуллина. Она отметила влияние санкций, из-за чего крупным инвесторам из США и Евросоюза «трудно запускать» проекты в российских регионах.

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Полина Петрова, "Ъ-Казань"