В Татарстане по итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитал сократился на 9%, а объем частных инвестиций более чем на 11%. Такие данные вчера на конференции „Ъ“ сообщила глава Агентства инвестиционного развития (АИР) республики Талия Минуллина. Она заявила, что в 2021 году «падать дальше нельзя», вместе с тем амбициозные планы «роста в 3–5 раз» в агентстве не ставят, так как негативные последствия пандемии COVID-19 сохраняются. Эксперты полагают, что пандемия «в первую очередь нанесет удар по иностранным инвестициям», но республика останется среди регионов-лидеров по благоприятному инвестиционному климату.



Инвестиции в основной капитал в Татарстане по итогам 2020 года составили 605,8 млрд руб. Об этом вчера сообщила глава АИР Талия Минуллина, выступая на онлайн-конференции „Ъ“ «Инвестиционная экосистема. Региональный аспект». Она уточнила, что за год объем инвестиций сократился на 8,9% (годом ранее их объем оценивался в 640 млрд руб.). «Мы просели»,— констатировала глава агентства.

Объем частных инвестиций, по словам госпожи Минуллиной, «упал чуть больше» — на 11,3% и составил 544,2 млрд руб. «Бюджетные инвестиции, наоборот, возросли. Нам пришлось больше вливать бюджетных средств в экономику в связи с той ситуацией, в которую попали. Возросли кредиты, объем собственных средств снизился»,— рассказала она.

Чиновница добавила, что власти вынуждены были сконцентрироваться на поддержке уже запущенных предприятий, чтобы они сохранили бизнес и рабочие места, а «о новых проектах говорить было сложно». По ее словам, активнее всего развивались проекты в сфере IT и онлайн-торговли. Также в Иннополисе появилось много стартапов в сфере медицины. «Коронавирусная инфекция повлияла на мышление ребят, которые запускают новые проекты»,— предположила она. 38 компаний запустили производства на пяти территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Талия Минуллина сообщила, что серьезно сократились иностранные инвестиции (ранее заявлялось о падении их объемов в четыре раза — до $376,4 млн за девять месяцев). «Когда внешние границы закрыты, небо закрыто, наши контакты сузились»,— объяснила она. В то же время, по словам чиновницы, увеличились инвестиции из других субъектов РФ. В тройку лидеров вошли инвесторы из Москвы, Санкт-Петербурга и Самарской области. «Прямые иностранные инвестиции уменьшаются. Даже зарубежные инвесторы инвестируют заемные средства»,— добавила она. Также глава агентства отметила влияние санкций, из-за чего крупным инвесторам из США и Евросоюза «трудно запускать» проекты в российских регионах.

В 2021 году перед агентством госпожи Минуллиной поставлена задача сохранить объемы инвестиций на уровне прошлого года. «Нам падать дальше нельзя»,— сказала она. При этом чиновница призналась, что «амбициозные планы по росту в 3–5 раз» в агентстве не ставят, однако «намерены задействовать все возможные ресурсы» для привлечения новых инвесторов.

«Темпы падения инвестиций в основной капитал Татарстана в 2020 году, действительно, весьма серьезные и значительно хуже, чем по РФ в целом (по данным Росстата, сокращение инвестиций в основной капитал в России составило в прошлом году всего 1,4%)»,— говорит руководитель отдела макроэкономического анализа группы компаний «Финам» Ольга Беленькая. Она полагает, что это связно с тем, что в республике высокая доля добычи полезных ископаемых в структуре ВРП (более 30% против 14,8% по России в целом), а «этот сектор наиболее сильно пострадал в 2020 году вследствие вынужденного сокращения Россией добычи нефти по соглашению ОПЕК+ для стабилизации рынка в условиях резко упавшего из-за пандемии спроса». «Это могло привести к приостановке инвестиционных проектов»,— отмечает она. В то же время, по мнению экспертов, «Татарстан является одним из ключевых российских регионов, где интерес инвесторов может быть связан и с сельским хозяйством, и с развитием электронной коммерции, и с цифровой экономикой». «Есть и примеры иностранных инвестиций: по словам директора по связям с государственными органами DiDi Chuxing Сергея Черненко, „в 2020 году было принято решение выйти на рынок Европы, и первым городом в Европе стала Казань“»,— указывает госпожа Беленькая.

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова соглашается, что ситуация с падением инвестиций в Татарстане «достаточно серьезная и неприятная» и «такое снижение является самым большим с первой половины 2000-х». «С 2008 года вплоть до 2018 года инвестиции в Татарстане ежегодно росли, только в 2017 году прирост инвестиций был очень небольшим, всего на 0,2%»,— напоминает она. Эксперт считает, что в 2021 году инвестиции в основной капитал в Татарстане «вряд ли начнут бурно расти». «Наиболее реалистично предполагать очень небольшой рост инвестиций, в пределах от 0,1 до 1% за год, так как последствия пандемии еще не преодолены, да и обязательства перед ОПЕК+ у России еще остаются»,— указывает господа Мильчакова. Она прогнозирует, что «основным инвестором, наверное, станет республиканский бюджет, а также, вероятно, вырастут инвестиции в строительство, пищевую промышленность, сельское хозяйство». «Пандемия нанесет удар и по иностранным инвестициям в Татарстан, хотя экономические связи с Турцией у республики, наверное, пострадают в меньшей степени, чем объемы иностранного капитала из других стран»,— указывает эксперт. Вместе с тем Наталья Мильчакова считает, что Татарстан «все равно будет входить в первую пятерку регионов по благоприятному инвестиционному климату».

Кирилл Антонов