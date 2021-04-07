Zoom отключится от российских госкомпаний

Российские вузы так и не поняли, можно им пользоваться Zoom или нет. О том, что сервис видео-конференций прекращает работу с госсектором, включая университеты, сообщил “Ъ”. Один из дистрибьюторов рассказал газете, что компания запретила ему продавать лицензии всем госучреждениям, кроме школ. При этом в головном офисе компании заявили, что проведут проверку после сообщений о прекращении работы с российским госсектором.

Так останется ли Zoom в вузах? И что будет, если пользоваться им запретят? Реакцией на новость с “Ъ FM” поделился советник ректора МИФИ Михаил Кириллов-Угрюмов: «Я первый раз об этом слышу, потому что в МИФИ все внутренние и корпоративные переговоры ведутся по Zoom. В силу возраста из-за карантина я сижу дома очень часто, а университет весь работает на Zoom. Это очень удобная вещь. Для меня бы это была очень серьезная и ощутимая потеря».

В Министерстве образования и науки заявили, что ограничение доступа к Zoom не приведет к негативным последствиям для вузов, поскольку существуют аналоги этой платформы. В Высшей школе экономики, впрочем, рассказали, что пытались добиться продления подписки именно на американский сервис, однако переговоры ни к чему не привели. Лицензия заканчивается 7 апреля, после этого все конференции будут автоматически завершаться через 40 мин. О проблемах с платформой “Ъ FM” также сообщил ректор Финансового университета при правительстве Михаил Эскиндаров.

По его словам, теперь им придется использовать для обучения другие сервисы: «Я, можно сказать, стал жертвой этого решения, потому что должен был подключиться к съезду Ассоциации российских банков, и мне этого сделать не удалось, пришлось искать иные пути. Тем не менее эта проблема есть, и мы будем думать, как и чем заменить Zoom. Для меня это было неожиданностью, как и для многих коллег. Правда, мы еще серьезно не обсуждали, что и как будем делать, но выход обязательно найдем. Для обучения студентов мы пользуемся другими платформами — Microsoft Teams, Skype. Но ведь речь идет о государственных учреждениях.

Вполне допускаю, что со временем Zoom одумается и учебным заведениям, пусть они даже государственные, будут предоставлены какие-то преференции».

В ответ на возможное решение Zoom отказаться от работы с госсектором в Министерстве цифрового развития заявили, что теперь России нужно заниматься развитием собственных платформ видеосвязи. Такие разработки существуют, правда, в них есть недочеты, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле, по его словам, также иногда пользуются американским сервисом: «Некоторые международные контакты, в том числе многосторонние, действительно, организовывались по Zoom. Президент в ходе многочисленных ежедневных совещаний этой платформой не пользуется. К сожалению, это американский сервис, надо переходить на альтернативы. Конечно, нашим операторам аналогичных платформ нужно будет хорошо поработать, чтобы доделать свои сервисы, но в то же время они есть, и они смогут компенсировать отсутствие Zoom».

Многие крупные российские госкомпании, по данным ТАСС, уже давно отказались от использования Zoom. Среди них — «Росатом», «Роснефть», «Газпром нефть» и другие. Они проводят совещания или с помощью собственных сервисов, или используют разработки других компаний. Формально решение Zoom отказаться от работы с госсектором не нарушает никаких законов, поэтому оспорить его в суде нельзя, говорит учредитель «Московского правозащитного центра» Михаил Салкин:

«Компания не нарушает закон “О защите прав потребителей”, потому что он распространяется только на физических лиц, для удовлетворения личных потребностях. В отношениях с корпоративными клиентами этот закон не действует, и, соответственно, площадка Zoom может предоставлять лицензию на использование приложения тем, кому посчитает нужным. В данном случае здесь нет нарушений.

На мой взгляд, оспорить это нельзя, потому что любая компания, если она делится с вами своей интеллектуальной собственностью, может сама установить правила.

И вы можете соглашаться или не соглашаться с этими правилами, но в результате любого спора, даже в антимонопольной сфере, скажут: они не единственная площадка, которая это делает, есть другие, поэтому ваши права не нарушаются».

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Иван Якунин, Анна Никитина