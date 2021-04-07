Ярославский «Шинник» сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче ФНЛ

7 апреля ярославский «Шинник» в рамках 35 тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на выезде встречался с нижнекамской командой «Нефтехимик»». Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Хозяева открыли счет за 10 минут до конца первого тайма. Гол в ворота «Шинника» забил Мераби Уридия. За 10 минут до окончания матча ярославцы сравняли счет. Отличился ветеран «Шинника» Эльдар Низамутдинов.

«Шинник» уже фактически уже не имеет шансов сохранить место в ФНЛ. Команда занимает последнюю 22-ю строчку в турнирной таблице первенства и находится в зоне вылета из лиги. У ярославского клуба четыре победы, семь ничейных результата и 24 поражения. В активе команды 19 очков.

Гарантированное место в ФНЛ в следующем сезоне дает 16 место в турнирной таблице. Сейчас на 16 месте «Краснодар-2», набравший 38 очков. До окончания первенства ФНЛ осталось семь туров.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в ноябре 2020 года, после отставки Александра Побегалова, главным тренером «Шинника» назначили Юрия Газзаева. Контракт с ним подписали до конца сезона. Главная задача, которую поставили перед новым главным тренером – сохранить за «Шинником» место в ФНЛ.

Следующий матч «Шинник» проводит в Ярославле. 11 апреля «Шинник» принимает владикавказскую «Аланию», занимающую четвертое место с 63 очками.

Подробнее о положении в команде «Шинник» в материале “Ъ-Ярославль” — «Попытка подняться со дна».

Антон Антонов