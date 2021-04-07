Правительство позволило лицам под санкциями изымать данные из кредитных историй

Банки и другие организации, по данным которых формируются кредитные истории, не будут предоставлять в бюро кредитных историй (БКС) информацию о клиентах, находящихся под санкциями других государств. Постановление правительства опубликовано на портале правовых актов. Источники формирования кредитной истории должны будут уведомлять БКИ об исключении данных о своих клиентах, в отношении которых введены ограничения.

«Установить, что источники формирования кредитной истории — кредитные организации, лизинговые компании и операторы инвестиционных платформ не предоставляют в бюро кредитных историй информацию… о лицах (включая информацию об обязательствах этих лиц), в отношении которых применяются меры ограничительного характера, введенные иностранными государствами»,— указано в документе.

Исключение информации будет производиться по заявлениям компаний под санкциями. Заявления должны ссылаться на документ, которым были введении ограничения. Банки, лизинговые компании и операторы инвестиционных платформ должны будут уведомлять БКИ в течение пяти дней после подтверждения ограничений.

Ранее Минэкономики предложило создать в Крыму и Севастополе особые административные районы, позволяющие резидентам скрывать свою информацию из реестров. Право на конфиденциальность планируется предоставить инвесторам, чьи проекты подразумевают капвложения не менее 150 млн руб.

Подробнее о методе защиты от санкций — в материале “Ъ” «Таинственный полуостров».