В Госдуму внесли законопроект о запрете на примирение сторон в делах о клевете и побоях

Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, в соответствии с которым нельзя прекратить уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью или клевете в связи с примирением сторон.

«В проекте предлагается перевести уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств, о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, и о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат»,— говорится в документе.

Сейчас доказательство вины подсудимого и возможность прекращения уголовного дела за примирением сторон «полностью зависят от позиции и активности потерпевшего при минимальном вмешательстве государства», говорится в документе. «Побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью являются типичными и наиболее распространенными проявлениями семейно-бытового насилия, предупреждение которого требует активного участия государства, что невозможно обеспечить в рамках частного порядка уголовного преследования»,— поясняется в тексте законопроекта.

В декабре в Госдуме активизировалась работа над законопроектом о противодействии домашнему насилию. Представленный Советом федерации год назад проект вызвал много критики. Члены группы сообщили, что готовят «симбиоз» версии сенаторов и депутатов, добавляя туда положения с учетом новых реалий. ВС предлагает изменить вид уголовного преследования за преступления, касающиеся домашнего насилия.

Подробнее об инициативе Верховного суда — в материале “Ъ” «Домашнее насилие не может быть частным делом».