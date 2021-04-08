«Коммерсантъ Стиль» выясняет, какие носы и почему пользуются сегодня повышенным спросом. Спойлер: идеальные люди существуют.

В период пандемии вырос спрос на услуги пластических хирургов. Эксперты и практики называют это явление Zoom Boom, то есть гиперрост разного вида косметических процедур во время COVID-19 из-за популяризации и всеобщего пользования приложением Zoom. Находясь дома, мир обратился к видеоконференциям для проведения рабочих встреч, а для некоторых это означало часами смотреть на свои собственные отражения на экранах, усиливая любые существующие проблемы. Пластические хирурги говорят, что в том числе это связано с негативным влиянием социальных сетей и культуры селфи на самооценку. Другим благоприятным моментом стало то, что период реабилитации совпал с изоляцией и многие выбрали это время для «улучшайзинга». Кто-то жаловался на отеки, кто-то — на линию подбородка.

Но больше всего достается носам, что вполне объяснимо. Нос создает пропорции лица, балансирует их.

Хирурги считают, что самое понятие «идеальный нос» довольно субъективное и зависит от размера лица, его строения и в целом архитектоники. «Еще до недавнего времени были популярны кукольные, или ''диснеевские'', носы: максимально узкая и вогнутая спинка, а также вздернутый заостренный кончик,— рассказывает Вахид Мамедов, челюстно-лицевой хирург клиники Platinental.— Сегодня популярностью пользуются носы с веретенообразной или естественной формой спинки в анфас, такая форма также напоминает виолончель, допускается едва заметная горбинка, особенно при ракурсе в три четверти, ее также называют псевдогорбинкой, с четко очерченным, слегка приподнятым, но не вздернутым кончиком носа. Такая форма максимально близка к идеальным носам, созданным естественным путем, а обладатели таких носов в будущем редко получают вопросы о том, была ли проведена операция».

Важно, чтобы нос был вашим, то есть «вписан» именно в ваше лицо и являлся его гармоничной, а не инородной частью.

Многие из тех, кто подумывает об изменениях, стараются черпать вдохновение — как это часто бывает — во внешности звезд. «Если раньше пациент мог прийти с фотографией или журналом, где изображены Меган Фокс или Скарлетт Йоханссон, то теперь все чаще показывают профиль в Instagram российских или иностранных знаменитостей, спортсменов, блогеров или просто красивых людей»,— говорит доктор Мамедов. Он называет следующих популярных звезд, чьи носы входят в топ запросов: Ким Кардашьян, Белла и Джиджи Хадид, Хайди Клум, наши соотечественницы модели Ирина Шейк и Алена Шишкова.

И все же самые красивые носы созданы природой, и пусть в каждом из них есть доля несовершенства, это делает их не искусственными в своей идеальности, а выглядящими привлекательно.

Ирина Шейк

Во внешности супермодели Ирины Шейк прекрасно все, но ее нос заслуживает отдельного внимания. Очень естественные, слегка изогнутые линии спинки носа, легкий намек на горбинку, идеальная форма кончика носа.

Тина Кунаки

Молодая жена Венсана Касселя экзотическая красавица Тина Кунаки также является обладательницей практически идеального носа. «Даже с небольшой этнической особенностью (шириной) такой нос безупречно подходит ее лицу. Плавные переход от спинки к кончику и немного курносый, что делает его очень привлекательным. Правда, вопрос о природе его происхождения остается открытым»,— замечает доктор Мамедов.

Чарли Хэннем

Брутальный британский актер Чарли Хэннем обладает не менее брутальным носом: очень характерные мужские черты, несколько угловатые линии и формы спинки и кончика носа, к которым стремились известные скульпторы эпохи Ренессанса.

Зак Эфрон

Популярный американский актер Зак Эфрон обладает более утонченной, но не менее мужественной формой носа, идеальным его делает соотношение размеров по отношению к лицу, а также ровная спинка и четко очерченный кончик носа.

Эмма Уотсон

Еще один пример естественного носа: есть структура и объем, он не выглядит слишком узким.

Эмма Стоун

Нос Эммы Стоун очень популярен в Великобритании. Его секрет в идеальном кончике и вздернутости, что придает лицу юность и является одним из главных запросов при ринопластике.

Каждое фото «лица с обложки», с которым приходит пациент, любой хирург анализирует на предмет того, а могут ли эти прекрасные носы украсить другого человека. Как и многочисленные маски из Instagram, которые корректируют внешность иногда до нереальных параметров и масштабов. Доктора говорят, что сегодня не просто изменился подход к предоперационному планированию, хирурги все больше уходят от стандартизированных методик и измерений, и каждый нос планируется индивидуально для каждого лица — буквально так, как скульптор планирует свое творение.

Ирина Кириенко