В Геленджике сносят пятиэтажный дом на берегу моря

Здание по ул. Герцена в береговой зоне пошло под снос, работы в данный момент идут полным ходом, сообщает в соцсетях пресс-служба мэрии курортного города. Разрешение на строительство этого объекта было получено в 2014 году по решению суда.

«Учитывая, что пятиэтажное здание возводилось прямо у берега моря и вредило облику центральной части Геленджика, мэрия на протяжении нескольких лет обращалась в суды разных инстанций и добилась решения о демонтаже этого объекта», - говорится в сообщении.

Как писал “Ъ-Кубань”, в феврале в Геленджике приступили к сносу литера ЖК «Солнечный». Поручение дал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе выездного совещания. Глава региона отметил, что данный микрорайон имеет высокую плотность застройки при этом отсутствует социальная инфраструктура.

Андрей Ульченко