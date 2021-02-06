В Геленджике начали сносить литер ЖК «Солнечный»

В Геленджике в микрорайоне Северный приступили к сносу одного из литеров ЖК «Солнечный», сообщает пресс-служба краевой администрации. В будущем на его месте появится спортплощадка.

Как писал “Ъ-Кубань”, поручение дал 21 января губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе выездного совещания. Глава региона отметил, что данный микрорайон имеет высокую плотность застройки при этом отсутствует социальная инфраструктура.

ЖК «Солнечный» состоит из четырех литеров. В двух расположены 266 квартир, которые строятся с привлечением средств дольщиков. Эти объекты будут завершены. Возведение еще двух литеров (без долевого участия) остановят, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на инженерную и коммунальную инфраструктуру.

Наталья Решетняк