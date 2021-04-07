07 апреля, среда
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Фото: SEAT

SEAT готовит обновление Ibiza и Arona

Компания SEAT анонсировала премьеру двух обновленных моделей, которые будут представлены в 2021 году.

Как сообщает испанский автопроизводитель, рестайлинг коснется двух автомобилей — хэтчбека SEAT Ibiza пятого поколения и компактного кроссовера SEAT Arona. Обе модели были представлены в 2017 году и сейчас их ожидает плановое обновление. Премьера рестайлинговых Ibiza и Arona состоится 15 апреля.

Напомним, ранее SEAT объявил, что к 2025 году выпустит два новых электромобиля, в том числе под брендом Cupra.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя