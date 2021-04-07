SEAT готовит обновление Ibiza и Arona

Компания SEAT анонсировала премьеру двух обновленных моделей, которые будут представлены в 2021 году.

Как сообщает испанский автопроизводитель, рестайлинг коснется двух автомобилей — хэтчбека SEAT Ibiza пятого поколения и компактного кроссовера SEAT Arona. Обе модели были представлены в 2017 году и сейчас их ожидает плановое обновление. Премьера рестайлинговых Ibiza и Arona состоится 15 апреля.

Напомним, ранее SEAT объявил, что к 2025 году выпустит два новых электромобиля, в том числе под брендом Cupra.