Организацию мультимодальных перевозок по принципу «одного окна» обсудят участники конференции «PRO//Движение.Юг»

Предоставление услуг по организации мультимодальных перевозок обсудят участники Транспортно-логистической конференции «PRO//Движение.Юг», которая пройдет 16 апреля в онлайн формате.



Как отметил начальник Северо-Кавказской дирекции по управлению терминально-складским комплексом Артем Кочев, одна из последних тенденций на рынке транспортно-логистических услуг связана с растущей популярностью услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», без непосредственного участия клиента в процессе мультимодальной перевозки грузов.

В настоящее время грузоотправителям СКЖД предоставляется полное комплексное транспортно-экспедиционное обслуживание: погрузочно-разгрузочные операции, раскредитация перевозочных документов, хранение груза, оформление товаро-транспортных накладных и последующая автомобильная доставка с грузового двора до склада получателя.

Так, для перераспределения транспортных потоков в адрес портов Азово-Черноморского бассейна клиентам предлагается воспользоваться услугами «сухого порта» на грузовом дворе станции Анапа. На станции организованы перевалка, терминальная обработка и последующая автомобильная доставка зерновых грузов в порты.

Здесь также открыт тыловой контейнерный терминал. Он позволяет осуществлять перевалку с железнодорожного транспорта на автомобильный танк-контейнеров со сжиженным природным газом, хранить порожние и груженные контейнеры, в том числе с флекситанками для транспортировки жидких грузов.

Напомним, что транспортно-логистическая конференция PRO//Движение.Юг» соберет представителей ОАО «РЖД», органов власти, крупных грузоотправителей, операторов подвижного состава, морских портов, логистических компаний, банковской сферы.

В повестку включены вопросы, связанные с новыми предложениями по организации транспортировки аграрной продукции и продуктов питания, развитием терминальных мощностей в портах, перевозкой скоропортящихся грузов, изменением структуры погрузки экспортных грузов.

К участию в конференции приглашаются все заинтересованные участники рынка. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://railwayforum.ru/events/forum-south2021/