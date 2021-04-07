Дорога в обход Кемерова будет платной

Новая дорога в объезд Кемерова будет платной, сообщил в среду на пресс-конференции губернатор региона Сергей Цивилев. По его словам, решением правительства на реализацию проекта выделена половина стоимости — 21 млрд руб., вторая половина должна быть сформирована на основе государственно-частного партнерства. Общий объем финансирования дороги — 42 млрд руб.

«Сейчас мы занимаемся проектированием, формируем юридическую структуру. Когда сформируем комплект документов, будем проводить открытый конкурс и привлекать участников. Подразумевается, что эта дорога будет платной. Будет механизм возврата инвесторам, которые войдут в эту дорогу»,— сказал господин Цивилев.

Ранее “Ъ-Сибирь” сообщал, что в начале марта проект первого этапа строительства обхода города получил положительное заключение госэкспертизы. Предполагается, что дорога протяженностью 23 км будет четырехполосной и будет включать в себя разноуровневые развязки.

Возведение обхода предусмотрено программой социально-экономического развития региона до 2024 года. Она была одобрена премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным во время его рабочей поездки в Кемерово 6 марта.

Екатерина Лукашевич