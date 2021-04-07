Наталья Водянова и компания Pentatonic создали новую линию масок для лица

Дизайнерская технологическая компания Pentatonic в содружестве с Натальей Водяновой объявили о создании Masuku — новой линии биоразлагаемых масок для лица. Маски сделаны из 100-процентных моющихся, переработанных и перерабатываемых материалов, и с полностью компостируемым воздушным фильтром. Маски Masuku, названные в честь японского слова, обозначающего «маска», — это не «ковидное» изобретение. Сообщается, что работа над ними началась еще в 2018 году для защиты людей от городского загрязнения воздуха. Супермодель и филантроп Наталья Водянова выступила в этом проекте идейным вдохновителем и инвестором.