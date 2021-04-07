В Оренбуржье экс-директора центра «Радуга» уличили в вымогательстве зарплаты у сотрудника

Правоохранители закончили расследование уголовного дела в отношении экс-директора социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга» в Бузулуке. Женщине вменяется превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом в среду сообщает СУ СК по Оренбургской области.

Правоохранители выяснили, что обвиняемая на посту руководителя учреждения с ноября 2019 по ноябрь минувшего года незаконно требовала от подчиненного передавать ей часть зарплаты. Сумма нанесенного ущерба не называется.

В ближайшее время прокуратура решит вопрос с утверждением обвинительного заключения по указанному уголовному делу. В феврале текущего года правоохранители начали проверку в связи с другим скандалом в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Радуга».

Руководитель благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» Анна Межова сообщила о том, что воспитанников учреждения избивают. Это произошло после того, как в фонд «Сохраняя жизнь» обратилась приемная мама одного из детей, который ранее находился в реабилитационном центре.

По словам Анны Межовой, с ребенком работали психологи, и он рассказал им «о том, что его и других детей в этом реабилитационном центре постоянно избивали, в том числе до крови старшие воспитанники приюта, которых воспитатели оставляли следить за порядком». Основанием для побоев стало то, что ребенок открывал глаза «в то время, когда все должны спать», написала глава фонда. Результаты проверки следствие не сообщает.

Георгий Портнов