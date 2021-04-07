Госдума увеличила число кандидатов в федеральной части партсписков до 15

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об увеличении федеральной части партийных списков на выборах. Максимально допустимое количество кандидатов увеличивается с 10 до 15.

Поправки были внесены депутатами от фракции ЛДПР еще в мае 2019 года. Авторы инициативы предлагали увеличить число кандидатов федеральной части партсписков до 20 человек. Тогда правительство дало отрицательный отзыв на законопроект, указав, что принятие поправок приведет к уменьшению количества депутатских мандатов, распределяемых между региональными группами (члены федеральной части списка получают мандаты в первую очередь), а такой подход не учитывает федеративное устройство РФ и приведет к ослаблению регионального представительства в Думе. Конституционный комитет Совета федерации также дал отрицательный отзыв на документ, сочтя пояснительную записку к нему недостаточно убедительной.

Однако в марте спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по регламенту ускорить рассмотрение законопроекта. После этого комитет Госдумы по регламенту рекомендовал принять документ в первом чтении, но с оговоркой, что ко второму чтению максимально допустимое число кандидатов снизится до 15. 23 марта проект прошел первое чтение, 6 апреля — второе.

Подробности — в материале “Ъ” «Партсписки пришли к согласию».