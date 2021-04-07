Ранее оправданный экс-полицейский Вадим Белов получил 14 лет за наркотики

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговорил 33-летнего бывшего полицейского Вадима Белова к 14 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, Вадима Белова задержали с участием спецназа на работе в марте 2018 года, затем суд его арестовал. По версии следствия, он договорился с наркозависимым Максимом Соловьевым о создании в Telegram интернет-магазина по дистанционной продаже наркотиков путем закладок, а также инструктировал, как это сделать. Полицейский обещал сдавать своему сообщнику места выявляемых по службе закладок. Тот должен был забирать из них содержимое, фасовать наркотики и продавать через интернет, чтобы потом поделить прибыль.

В судебном процессе в течение 2020 года защита Вадима Белова убедила присяжных, что обвинение было надуманным, а доказательства, в частности скриншоты переписок в мессенджерах между Вадимом Беловым и Максимом Соловьевым, сфальсифицированы. Суд вынес оправдательный приговор, а прокуратура его обжаловала. Вторая коллегия присяжных признала бывшего полицейского виновным.

Кроме наказания в виде 14 лет колонии строго режима Вадима Белова лишили права занимать определенные должности на ­­­­10 лет. Экс-полицейский также лишен звания майора полиции. Приговор в законную силу не вступил.

Виктория Александрова