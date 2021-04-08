Переприговор присяжных

Ленинский райсуд Нижнего Новгорода приговорил экс-полицейского Вадима Белова к 14 годам колонии строгого режима за попытку организовать интернет-площадку по продаже крупной партии синтетических наркотиков. Год назад присяжные оправдали офицера, но прокуратура добилась пересмотра дела, и другой состав заседателей вынес обвинительный вердикт. Осужденный не признает вины, его адвокаты заявили о подмене доказательств в новом судебном процессе и хотят обжаловать приговор.

В среду Ленинский райсуд вынес приговор по громкому уголовному делу бывшего оперуполномоченного полицейского управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) Вадима Белова. По сообщению Следственного комитета РФ, отставной майор МВД признан виновным в превышении должностных полномочий и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере по ч. 1 ст. 286 и ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Как рассказывал “Ъ-Приволжье”, бывшему начальнику 1-го отделения отдела по контролю за оборотом легальных наркотиков МВД по Нижегородской области инкриминировали попытку организовать интернет-площадку по продаже запрещенных веществ и сбыть более 2 кг синтетических «солей». Для этого, согласно фабуле дела, он договорился с ранее судимым Максимом Соловьевым, который страдает наркозависимостью, создать Telegram-канал для продажи наркотиков и инструктировал его по этому поводу, а прибыль планировалось делить пополам.

По данным следствия, в феврале 2018 года Вадим Белов сообщил Максиму Соловьеву служебную информацию о трех тайниках с наркотиками у поселка Березовая Пойма и на Игумновском шоссе под Дзержинском, сбросив координаты через мессенджер и попросив срочно забрать содержимое. Добравшись туда на машине, Максим Соловьев нашел девять полимерных пакетов с наркотиком альфа-PVP массой более 2 кг и спрятал в подвале дома на улице Кировской в Нижнем Новгороде. Однако в марте Максима Соловьева задержали оперативники. Он выдал им тайник с наркотиками и стал сотрудничать со следствием, раскрыв своего подельника и тем самым заработав статус свидетеля по делу, а не обвиняемого.

Впрочем, в первом судебном процессе доводы следствия развалились, поскольку подсудимый и его защитники убедили присяжных в его невиновности. Адвокаты Вадима Белова тогда заявили о массе нарушений и недопустимых доказательствах, указав, что в деле неоднократно менялись следователи, а у давно арестованного Максима Соловьева продолжали находить наркотики в квартире. Также защитники сообщили, что из материалов пропали ежедневники Вадима Белова, в которых он фиксировал события каждого рабочего дня и которые были заявлены как вещдоки. Поводом для уголовного преследования сам обвиняемый назвал конкуренцию между силовыми ведомствами и конфликт с руководством и заявил, что свидетель его оговаривает. По словам Вадима Белова, его отдел первым в регионе начал раскрывать интернет-продажи наркотиков через закладки, и «это не всем понравилось». До оправдательного приговора, вынесенного в феврале 2020 года, он восемь месяцев просидел в следственном изоляторе, где получил очередное звание майора.

Тем не менее уже в июне 2020 года по апелляционному представлению прокуратуры Нижегородский областной суд отменил оправдательный приговор. Основанием для такого решения надзорный орган назвал «оказание незаконного воздействия на присяжных заседателей» адвокатами. Апелляционная инстанция поддержала эти доводы и направила дело на новое рассмотрение в Ленинский районный суд. Вадим Белов снова доверил процесс присяжным заседателям, и уже в конце марта 2021 года они признали его виновным. В среду 7 апреля суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, лишив звания майора полиции и запретив занимать должности в госорганах в течение 10 лет.

Адвокат Любовь Святкина назвала возмутительным не только приговор своему подзащитному, но и судебное производство, указав на возможную фальсификацию доказательств. «Я работала с этим делом с самого начала, участвовала во всех следственных действиях. И знаю, какие проводились процессуальные действия, какие были вещественные доказательства. В этом судебном процессе откуда-то появились диски с копиями переписки подзащитного в Telegram совершенно иного содержания, чем были прежде. Этот факт мы не можем оставить без внимания», — сообщила “Ъ-Приволжье” госпожа Святкина. Комментируя возможное влияние следствия на новый состав присяжных, защитник указала, что «административные ресурсы велики, поэтому может быть все что угодно». Решение суда будет обжаловано.

Роман Рыскаль