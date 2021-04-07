Свердловский избирком отказал в проведении референдума о возврате прямых выборов мэров

Избирательная комиссия Свердловской области отказала в регистрации инициативной группе по проведению референдума о возвращении прямых выборов главы муниципалитетов региона. Решение было принято сегодня в ходе очередного заседания комиссии.

Напомним, заявку на проведение референдума по возврату прямых выборов мэров свердловский избирком одобрил 18 марта. Позднее депутаты регионального парламента признали вопрос, предложенный для голосования, не соответствующим законодательству. Представители инициативной группы считают это решение несправедливым и намерены оспорить его в Свердловском областном суде.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Урал” «"Власть пока не настроена на реформы"»

Анастасия Реутова