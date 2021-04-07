Под Самарой будут судить директора завода за смерть рабочего

Исполняющий обязанности начальника асфальтобетонного завода в Елховском районе Самарской области предстанет перед судом. Он обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Об этом в среду сообщает СУ СК по Самарской области.

Правоохранители установили, что 29 апреля минувшего года на предприятии во время демонтажа горизонтальной винтовой мешалки емкости по модификации битума взорвалась и загорелась газопаровоздушная смесь. В результате происшествия один из работников завода получил тяжелые травмы, а второй скончался.

Следствие выяснило, что происшествие случилось из-за того, что исполняющий обязанности начальника предприятия нарушил технологию ремонтных работ. В настоящее время уголовное дело в отношении него с утвержденным обвинительным заключением передано в федеральный суд.

Ранее правоохранители сообщили о том, что в Самарской области будут судить за смерть пациентки начальника хозяйственного отдела Нефтегорской центральной районной больницы. Он обвиняется в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). В феврале минувшего года женщина упала в шахту лифта и погибла. Силовики пришли к выводу, что обвиняемый знал о неисправности оборудования, но не сделал ничего для того, чтобы решить проблему.

Георгий Портнов