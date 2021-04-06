В Самарской области завхоза больницы будут судить за гибель пациентки в шахте лифта

В Нефтегорский районный суд Самарской области направлено уголовное дело в отношении начальника хозяйственного отдела Нефтегорской центральной районной больницы. Он обвиняется в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Об этом во вторник сообщает СУ СК по Самарской области.

«В феврале 2020 года пациентка больницы упала в шахту лифта, получив телесные повреждения, несовместимые с жизнью»,– говорится в сообщении.

Правоохранители решили, что в происшествии виновен начальник хозотдела лечебного учреждения. Он отвечал за эксплуатацию лифта в больнице, знал, что оборудование не соответствует общим требованиям технической безопасности и не обеспечил его безопасную работу. В настоящее время утверждено обвинительное заключение по указанному уголовному делу.

Георгий Портнов