Вузы Петербурга в этом году примут на тысячу студентов больше

Высшие учебные заведения Санкт-Петербурга в рамках приемной кампании 2021-2022 годов предоставят абитуриентам на в общей сложности тысячу бюджетных мест больше, чем в предыдущие годы. Новые места будут распределены по всем направлениям подготовки.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя городского комитета по науке и высшей школе Андрея Максимова. Всего в 2021-2020 годах абитуриентам будет доступно 28,6 тыс. бюджетных мест в гражданских вузах города. Больше всего мест получили специальности по направлениям математики, инженерного дела и технических наук, естественных наук, здравоохранения, образования, искусства и культуры. Господин Максимов отметил, что зачисление будет проводиться в два этапа вместо трех, в соответствии с федеральными изменениями, утвержденными Минобрнауки.

Приемная кампания начнется не позднее 20 июня 2021 года. Приказы о зачислении на бюджетные отделения будут издаваться до 5 августа.

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