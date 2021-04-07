Госдума приняла закон о порядке участия в выборах кандидатов—иноагентов

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, уточняющий порядок участия в выборах физлиц—иностранных агентов. Документ обязывает кандидатов указывать информацию о своем статусе в подписных листах и агитпродукции, также как и в СМИ. Кроме того, в подписном листе должна быть указана информация о судимости физлица—иноагента (при наличии таковой).

Также документом вводится понятие «лицо, аффилированное с иноагентом». «Им будет считаться кандидат, который за два года до назначения выборов и в период избирательной кампании на соответствующих выборах входит либо входил в состав органов управления или является учредителем, руководителем или работником иностранного СМИ-иноагента, иного лица, включенного в реестр иностранных СМИ-иноагентов»,— поясняется на сайте нижней палаты парламента.

Также к таким лицам будет относить тех, кто входил в состав органов НКО-иноагента, незарегистрированного общественного объединения или являлся его сотрудником. Люди, занимающиеся политической деятельностью и получавшие при этом деньги или имущество от иноагентов, также будут относиться к аффилированным лицам.

Кроме того, закон запрещает иностранцам, лицам без гражданства, незарегистрированным общественным объединениям, НКО-иноагентам и иностранным СМИ-иноагенты, а также российским юрлицам, включенным в реестр иностранных СМИ-иноагентов, «осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов» и достижению определенного результата на выборах.

Подробности — в материале “Ъ” «Иностранным агентам добавляют обязанностей».