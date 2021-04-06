Иностранным агентам добавляют обязанностей

Профильный комитет Госдумы в понедельник уточнил правила участия в выборах кандидатов—иностранных агентов. Указывать свой статус в агитматериалах и бюллетенях должны будут не только граждане из реестра агентов и аффилированные с ними кандидаты, но и физические лица из списка СМИ—иностранных агентов. Кроме того, сообщать о своей принадлежности к иноагентам придется и тем, кто жертвует деньги в избирательные фонды. Статус кандидата—иностранного агента будет особенно чувствительным для некоторых выдвиженцев КПРФ, которые могут получить его из-за их поддержки «Умным голосованием», полагает эксперт.

Комитет Госдумы по регламенту одобрил 5 апреля поправки к законопроекту об участии в выборах кандидатов—иностранных агентов. Как отметила глава комитета Ольга Савастьянова («Единая Россия»), входящая в число авторов поправок, все они «носят уточняющий характер».

Напомним, законопроект с изменениями в закон об основных гарантиях избирательных прав был подготовлен комиссиями Госдумы и Совета федерации по борьбе с иностранным вмешательством в дела России (их возглавляют единороссы депутат Василий Пискарев и сенатор Андрей Климов) и принят в первом чтении 23 декабря. Документ вводит новые понятия: «кандидат—иностранный агент» и «кандидат, аффилированный с иноагентом» (тот, кто за два года до назначения выборов работал в НКО или СМИ, признанных Минюстом иностранными агентами, а также ведет или вел политическую деятельность и получал или получает денежные средства от иноагентов). Если кандидату присвоен такой статус, эта информация должна указываться в его подписных листах, на любой агитпродукции, во время выступлений перед избирателями и в бюллетене (в том числе если кандидат выдвинут партией). Согласно принятому в конце 2020 года закону тех же авторов, иноагентами можно будет признавать физических лиц, занимающихся политической деятельностью или сбором сведений в военно-технической сфере и получающих деньги или иную помощь из-за рубежа.

Ко второму чтению проект готовили свыше трех месяцев, хотя изначально комитет определил срок представления поправок до 21 января. Как пояснили “Ъ” в комитете, все это время шла «правовая доработка» инициативы.

В результате депутаты уточнили, что кандидат-иноагент — это кандидат не только из списка физлиц—иностранных агентов (этот реестр Минюст намерен вскоре создать), но и из уже существующего реестра СМИ—иноагентов (например, в конце прошлого года в него был включен правозащитник Лев Пономарев). Кроме того, граждане, признанные иностранными агентами, обязаны будут указывать этот статус при перечислении пожертвований в избирательные фонды. При этом российским юридическим лицам из реестра СМИ-иноагентов запрещается вносить такие пожертвования. Аналогичные изменения вносятся и в закон о выборах депутатов Госдумы.

После принятия законопроекта в первом чтении в Думу и Центризбирком поступали предложения запретить физлицам-агентам делать пожертвования партиям (с такой идеей выступил Институт исследования проблем современной политики), а также полностью запретить им и членам их семей участвовать в выборах (это предлагала ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти»). Однако эти инициативы не нашли отражения в поправках, рекомендованных комитетом к принятию. Рассмотреть законопроект во втором чтении депутаты планируют на пленарном заседании 6 апреля.

Запретить кандидатам-иноагентам участвовать в выборах невозможно, так как это будет прямым нарушением конституционных прав избирать и быть избранным, отмечает политолог Александр Пожалов.

По его мнению, предложения от «так называемой общественности» выглядели просто нагнетанием охранительной повестки, чтобы конечный вариант закона казался не таким уж и запретительным. Для власти же тема с кандидатами-иноагентами — это не способ напрямую не допустить до выборов нежелательных политиков (для этого уже создано широкое окно других возможностей), а лишь инструмент для предвыборной пропаганды, маркировки того или иного кандидата как лжепатриота и агента Запада, говорит господин Пожалов. Такой статус будет особенно чувствительным для политических сил, выступающих с патриотических позиций,— той же КПРФ, приводит пример эксперт. Именно она представляет для власти основную угрозу на выборах, и власть обеспокоена возможными призывами «Умного голосования» (система, направленная на поддержку наиболее сильных оппозиционных кандидатов) поддержать кандидатов от КПРФ, полагает Александр Пожалов.

Мария Макутина