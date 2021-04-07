ГУП «ТЭК СПб» отремонтирует теплосеть, питающую 254 здания

Специалисты ГУП «ТЭК СПб» начали работы по реконструкции магистральной теплосети в Калининском районе на участке от улицы Руставели до улицы Верности. Потребителей переключат на временный трубопровод уже в мае.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Всего планируется реконструировать 623 метра трубопровода. Отмечается, что участок критически важен для теплоснабжения района — к нему подключено в общей сложности 254 здания, в том числе 191 жилой дом и 5 медучреждений. С учетом восстановления благоустройства места проведения работ реконструкцию планируется завершить к октябрю 2022 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал что ГУП «ТЭК» пообещал петербуржцам сокращение сроков отключения горячей воды в этом году.