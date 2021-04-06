Петербуржцам пообещали сокращение сроков отключения горячей воды в этом году

Отключены от горячей воды на срок от пяти дней и дольше в этом году будут лишь 37% зданий в зоне обслуживания ГУП «ТЭК СПб». Остальные здания отключат на срок от одного до четырех дней.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Кратковременное отключение коснется 5990 зданий в Калининском, Выборгском, Красногвардейском, Красносельском, Кировском, Московском, Невском, Приморском, Пушкинском и Фрунзенском районах. Уменьшить срок отключения удастся благодаря высокой доле присутствия ГУП «ТЭК СПб» в этих районах и наличию резервных мощностей для переключения потребителей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ГУП «ТЭК СПб» готовится построить новую котельную в жилмассиве Parkolovo.