Инкогнито усилили приватностью

Растущая проблема защищенности пользовательских данных и веб-серфинга от слежки властей, мошенников и недобросовестных рекламодателей привела к тому, что все больше экспертов и пользователей уже не удовлетворены «защищенными» режимами в обычных браузерах, которые все равно позволяют следить за активностью пользователей в интернете. В последнее время эксперты все чаще обращают внимание на браузеры, которые по умолчанию работают в более защищенном режиме и позволяют не только лучше фильтровать отправляемые данные, но и экономят трафик — пользовательская аудитория таких браузеров уже составляет десятки миллионов человек. Однако и к работе таких браузеров у пользователей периодически возникают вопросы.

В прошлом месяце голландская исследовательская компания VPNOverview, занимающаяся изучением проблем безопасности пользовательских данных в интернете, опубликовала исследование, посвященное «защищенным» режимам в популярных веб-браузерах Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox и Microsoft Edge. Исследователей интересовало, насколько веб-серфинг в таких защищенных режимах действительно защищен от передачи данных об активности пользователя.

Как и ожидалось, приватный режим этих браузеров несколько отличается от общего понятия о приватности, хотя действительно не сохраняет в компьютере историю серфинга.

Так, например, в режиме «инкогнито» Google Chrome ваш интернет-провайдер или интернет-поисковик могут определять ваше местонахождение по IP-адресу, видеть пользовательскую активность в интернете при использовании интернет-сервисов, данные идентификации во время их ввода при авторизации в каком-нибудь интернет-аккаунте. Справедливости ради стоит отметить, что при переходе в режим «инкогнито» Chrome предупреждает пользователя об этом.

Браузер Safari от Apple уступает по популярности Google Chrome, но все равно входит в тройку самых популярных браузеров в мире. Приватный режим на Safari не сохраняет историю поиска в сети, однако IP-адрес пользователя виден любому сайту, на который он заходит. К тому же, история поиска в сети доступна не только интернет-провайдеру пользователя, но и администратору сети, например, работодателю или администрации общественного или учебного заведения.

Браузер Microsoft Edge также имеет режим inPrivate, который не хранит историю поиска на самом устройстве, а также обещает не использовать данные о серфинге «для улучшения продукта». При этом в защищенном режиме Edge данные о серфинге все равно будут доступны администратору сети. Кроме того, закладки, загрузки и другие сохраненные предпочтения пользователя в интернете будут синхронизированы на других устройствах пользователя c его учетной записью Microsoft.

Браузер Firefox, отмечают исследователи, «долго подавался как лучший браузер для приватности».

Он управляется некоммерческой организацией, использует меньше памяти, что позволяет быстрее загружать сайты, и имеет специальную функцию «не отслеживать данные». Эта функция предлагает пользователям отключить функцию отслеживания данных теми сайтами, которые он посещает, включая сбор данных об активности в интернете. У Firefox также есть приватная версия браузера, которая, впрочем, позволяет интернет-провайдеру получать данные об интернет-активности пользователя. Кроме того, следы загрузок в приватном режиме остаются на компьютере, а если в приватном режиме пользователь сохраняет какую-то страницу в закладки, она останется в закладках и при завершении данной сессии веб-браузинга.

Не удивительно, что даже работа в «защищенных» версиях популярных браузеров и с использованием «приватных» функций периодически приводит к скандалам со слежкой за пользователями. В июле прошлого года юридическая компания Boies Schiller Flexner обвинила Google в слежке за действиями даже тех людей, которые отключили функцию «История приложений и веб-поиска» в настройках своего Google-аккаунта. Якобы с помощью программного обеспечения Google Firebase корпорация продолжает запоминать, что пользователи просматривают в новостях, рекламных сообщениях и других приложениях.

Такие скандалы привели к росту популярности специальных браузеров и поисковиков, чьей особенностью является встроенная защита от отслеживания и передачи данных.

Из лидеров рынка браузеров одним из первых на эту сферу обратила внимание Mozilla, которая еще в конце 2015 года представила защищенный браузер для мобильных устройств Firefox Focus. В нем по умолчанию встроен блокиратор трекеров — специальных программ, при помощи которых сайты и поисковики отслеживают активность пользователя, в том числе «для улучшения обслуживания». В 2017 году этот браузер стал доступен на 27 языках мира, после чего его в первые же дни скачали миллионы пользователей. Одной из отличительных особенностей этого приватного браузера является то, что после серфинга пользователь может одной кнопкой удалить все данные текущей сессии, а выход из приложения автоматически очищает историю поиска и серфинга.

Еще одним популярным приватным браузером для мобильных устройств является DuckGoGo, основанный на работе довольно известного одноименного поисковика, который был запущен еще в 2008 году и ставит во главу угла более персонализированный интернет-поиск и защиту данных пользователя при поиске. В браузере встроена защита от трекеров, доступно быстрое удаление результатов серфинга, а с 2018 года в браузер встроена функция оценки веб-сайтов с точки зрения сбора и шифрования данных, использования рекламных трекеров и т. п.

В 2016 году известный американский программист, создатель языка программирования JavaScript Брендан Эйх запустил первую версию защищенного браузера Brave, удостоился высокой оценки экспертов и стал популярен среди пользователей: в феврале число постоянных пользователей этого браузера перевалило за 25 млн. Brave доступен не только для мобильных устройств, но и для стационарных и внешне ничем не отличается от обычного браузера. Тем не менее в него встроена защита от трекеров, можно одной кнопкой запустить приватное окно с Tor, автоматически блокируется реклама на сайтах, и тем самым экономится потребляемый трафик, что в обычных браузерах можно делать только при помощи установки расширения.

Впрочем, пользователи Brave могут включить функцию просмотра рекламы и даже зарабатывать на этом в форме токенов.

В свою очередь, рекламодатели и компании могут заключать соглашения с браузером, чтобы пользователи, которые хотят зарабатывать на просмотре рекламы, видели именно их рекламу на сайтах.

Впрочем, даже к таким приватным браузерам, которые подвергались многочисленным тестам сторонних исследователей, могут возникать вопросы. В июне прошлого года многие СМИ написали о «скандале» вокруг защиты пользователей Brave от рекламы. Один из пользователей заметил, что, когда он набирает в адресной строке браузера адрес одного из криптовалютных сайтов, браузер делает автозаполнение в поисковой строке, переводя пользователя на раздел этого же сайта, в котором может содержаться рекламная информация. Возмущение пользователей было так велико, что Брендан Эйх признал ошибку и заявил, что компания не должна была применять функцию автозаполнения для перевода пользователя на раздел сайта с возможной рекламой.

Евгений Хвостик