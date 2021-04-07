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Реконструкцию Петрозаводского шоссе завершат в ноябре 2023 года

Второй этап реконструкции Петрозаводского шоссе планируется завершить в ноябре 2023 года. В рамках контракта, АО «Буер» построит развязку на пересечении Петрозаводского шоссе и Вознесенского шоссе.

Как сообщили в Смольном, готовность объекта в настоящее время составляет около 15%. Ведутся работы по инженерной подготовке съездов путепроводов, сооружению ростверков и тел опор будущего путепровода, переносу воздушных линий.

Контракт с подрядчиком был заключен в 2020 году. Его стоимость составляет 3, 97 млрд рублей. В результате реконструкции шоссе из двухполосного станет шестиполосным.

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